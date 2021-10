Hace unos días, Melissa Paredes volvió a presentarse en América Hoy para responderle a su aún esposo Gato Cuba sobre la denuncia que le hizo por abandono de hogar. La también modelo aseguró que el futbolista no le importa su hija, sino tenerla a ella encerrada en la casa.

El futbolista del club César Vallejo publicó varias pruebas como conversaciones de WhatsApp y la propuesta de convenio que le envió Melissa Paredes para demostrar que las declaraciones que dio la exconductora esta mañana en ‘América Hoy’ no son ciertas.

“Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo. No lo he hecho y no lo haré hasta que firmemos, espero aún, un divorcio de mutuo acuerdo; porque es lo correcto”, se lee en el extenso comunicado que publicó el ‘Gato’ Cuba.

“El día de hoy vuelves a mentir y presentar ‘pruebas’ que yo sabía que te irías con mi hija. Nunca me has dicho ‘me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección’”, agregó junto a unos chats de WhatsApp que demuestran cronológicamente lo relatado por el futbolista.

“Está claro que no se puede perdonar”

En una entrevista para América TV de hace unos años, la pareja se mostró en su mejor versión y afirmó en su momento que jamás perdonarían una infidelidad.

“Nosotros sabemos y tenemos claro que una infidelidad no se puede perdonar y aparte nosotros nos hemos juntado para formar una familia, lo cual ninguno de los dos pudo tener desde chicos a sus dos padres hijos. Nosotros queremos que Mía crezca con sus padres juntos”, sentenció.

