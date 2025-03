Rodrigo ‘Gato’ Cuba fue evidenciado tras dar “like” a unos comentarios contra Ale Venturo. Esto luego de confirmar el fin de su relación con la empresaria.

El tiktoker Ric La Torre mostró que el futbolista apoyó varios comentarios donde acusan Venturo de no querer a la hija mayor del ‘Gato’ Cuba.

“ Después de la entrevista que vi de los dos, definitivamente, Alexandra no quiere a tu hija. Si tu pareja no quiere a tu hijo, ahí no es, mejor estás solo Rodri ”, fue uno de los mensajes que le dejaron al deportista.

acusan a Ale Venturo

En otros comentarios, una seguidora acusa a Ale Venturo de hacer diferencias con su hija y la primogénita de Cuba con Melissa Paredes.

“ Siempre noté el hate que la lanzaban a su hija, haciendo diferencias con la hija de Alexandra, pero ella jamás eliminaba ese tipo de mensajes y contestaba siempre cuando solo hablaban bien de su hija ”, dice el mensaje al que el ‘Gato’ Cuba le dio “like”.

“ En la entrevista se conoció a Venturo, si él le quiere dar todo a su hija…qué le importa a ella “, se lee en otro comentario.

Rodrigo ‘Gato’ Cuba anuncia el fin de su relación con Ale Venturo: Este es el comunicado del futbolista

Rodrigo ‘Gato’ Cuba anunció el fin de su relación con Ale Venturo a través de un comunicado en sus redes sociales.

“ Fue una decisión consensual exponer y compartir mi relación sentimental con Alexandra Venturo, por lo que considero importante también poner en conocimiento el fin de ella; Alexandra siempre será mi familia porque nos une un lazo inquebrantable que es nuestra hija ”, expresó.

En su mensaje, Cuba aseguró que los motivos de su separación con la empresaria los mantendrá en privado.

“ Sobre los motivos de nuestra separación, son personales y solo los manejaré en el ámbito privado por respeto a nuestras hijas y la familia “, concluyó.

Por su lado, Ale Ventura no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha compartido ningún comunicado en sus redes sociales.

Como se recuerda, en mayo del 2023, Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba se separaron, sin embargo, meses después volvieron a retomar su relación.

“Yo le deseo lo mejor y que cada uno siga su camino“, fueron las palabras de Venturo en ese entonces.

Gato Cuba terminó con Ale Venturo