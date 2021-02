Génesis Tapia se cansó de las críticas en las redes sociales y decidió responder a aquellos detractores que cuestionan su apariencia física.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality dejó en claro que no le afectan las críticas en lo absoluto y no tiene problemas en hablar sobre su físico.

“Todos saben que tengo siliconas en mi busto y que también aquí está la leche de mi bebé, entonces por el peso caen un poco. Eso no me hace sentir mal. Eso me recuerda que di vida a una preciosa bebé, entonces sean felices con lo que son, cada una es única”, señaló Génesis Tapia.

Génesis Tapia respondió a sus detractores

Asimismo, Génesis Tapia pidió a todas las mujeres que se han convertido en madres que no se sientan mal por los cambios que experimenta su cuerpo y aseguró que todo se trata de un proceso.

“A todas las haters mujeres, no estamos para atacarnos, sino para amarnos. Son únicas, las amo también. Porque ustedes, aunque no lo crean, son mi motivación para recuperarme más rápido”, fue el contundente mensaje que dejó Génesis Tapia.

