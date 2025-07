Giacomo Bocchio causó controversia luego de emitir comentarios que fueron considerados ofensivos para las personas que tienen sobrepeso.

En un episodio en su canal de YouTube, el cheff habló del liderazgo y la disciplina, sin embargo, sus palabras generaron críticas en redes sociales.

“ Siempre he pensado que un jefe puede ser gordo, pero un líder no puede ser gordo. Porque un líder tiene que motivar a la gente que lidera, de alguna manera, y una de las maneras más importantes es, si no puedes controlar lo que comes, difícil que puedas controlar otros aspectos de tu vida ”, manifestó.

Dicha declaración fue calificada por varios cibernautas como discriminatoria, pues consideran que refuerza prejuicios respecto a la salud físico.

Tras ello, Bocchio decidió disculparse a través de sus redes sociales.

“ Amigos, en mi programa del 2 de julio hice unos comentarios en relación al sobrepeso y el liderazgo que lamento. Pido perdón a quienes ofendí ”, expresó.

Asimismo, manifestó que su intención fue resaltar “ la disciplina y fuerza de voluntad necesarias para cuidar la salud ”, pero admitió que el mensaje pudo ser malinterpretado: “ No pretendía atacar personas sino despertar conciencias ”.

“ Este video es importante para mí porque la invitada es mi mamá. Hemos borrado esa sección para que el video permanezca con la esencia de lo que quería comunicar: el cuidado amoroso de una mamá en la salud de su familia ”, aseguró.

Posteriormente, cerró su comunicado y reiteró su respeto para las personas que enfrentan procesos relacionados con la salud.