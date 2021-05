Polémica originaron los comentarios de Lucero hacia “Si me tenías”, canción escrita por Gian Marco, durante un concierto virtual junto a su exesposo, Manuel Mijares, Sobre el tema, el cantautor peruano se pronunció en una entrevista para diario Ojo.

El artista no reveló que la prensa internacional se contactó con él hace algunas horas para preguntarle sobre el tema, pero que no supo qué responder porque no se había enterado de las palabras de Lucero.

“Debo confesarte que ayer que empecé la campaña de medios me tocó hacer ‘Ventaneando’ en México y de repente estábamos hablando de mi disco y el periodista me pregunta si vi el vivo que hicieron Lucero y Mijares. Inmediatamente me dice. ‘¿qué opinas de Lucero’. Y yo no tenía idea de qué me estaba hablando. Hasta hoy, que vi un pedazo del video y entendí obviamente lo que había pasado”, señaló.

Tras conocer el hecho, Gian Marco se animó a puntualizar sobre el asunto y afirmó que no tiene ningún problema con la artista mexicana, a quien- según dijo- no tenía ningún inconveniente en escribirle una canción.

“Yo grabé esa canción en el 2011 y Mijares la incluye en un disco con muchos temas míos. Pero en México la comidilla fue que el tema fue escrito especialmente para Lucero, y cuando veo el video que ella habla sobre la canción me di cuenta que era una broma, que no está dicho de mala manera”, sostuvo.

“Después me han preguntado: ‘¿le escribirías una canción a Lucero?’ Y yo he respondido que claro que sí. Imagínate, me han cantado Alejandro Fernández, Pandora, Mijares, Hash, entonces si me canta Lucero una canción sería lo máximo. Yo tuve la oportunidad de estar con ella una vez, es divina. Me da risa lo que ha causado toda esa broma”, agregó.

Cabe recordar que durante un concierto virtual, Lucero mostró su disgusto para con la canción “Si me tenías”, que alguna vez fue interpretada por Manuel Mijares. La consideró “malísima”.

“Una que sí es malísima es la de “Si me tenías”, malísima, malísima. Ya sé que no me la cantas a mí, pero es malísima”, refirió.

