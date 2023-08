Rodrigo Cuba se encuentra en el ojo de la tormenta luego que Gianella Rázuri expusiera que el futbolista aún la sigue buscando y está bastante pendiente de sus redes sociales, según compartió con el programa de Magaly Medina.

“Ni enterada si se ha referido a mí, porque como tú sabes, yo no veo espectáculos. Lo único que me gustaría es que me dejen de involucrar en este tema y a él que deje de ver mis historias, más aún si no nos seguimos. Un poquito de por favor”, dijo la modelo para el reportero de ATV.

Recordemos que recientemente, Ale Venturo conversó con Samuel Suárez de “Insatarándula” y dejó entrever que se encontraría en un proceso de reconciliación con el jugador del Sport Boys. Asimismo, recalcó que lo intentarán nuevamente por el bienestar de su pequeña hija.

“Obviamente, nos están viendo juntos a Rodrigo y a mí (...) Obviamente estamos intentando que las cosas puedan funcionar (...) No significa que hayamos vuelto y que me esté haciendo la loca. Cada uno tiene su tiempo y en el momento que se dé, se van a enterar y no tiene nada de malo, pero nadie se hace el loco”, señaló.

