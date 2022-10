No lo cree nadie. La presentadora de televisión Gigi Mitre cuestionó el supuesto “coqueteo” entre la conductora de ‘El Gran Show’ (EGS), Gisela Valcárcel, y el influencer Facundo González.

El también chico reality, miembro de ‘Esto Es Guerra’, participa del programa de competencia presentado por la popular ‘señito’.

“Se pasa Facundo, se presta para todo, pero no sé, no me creo ese coqueteo (...) hasta para Ethel es mocoso. Facundo le entra a todo”, comentó entre risas.

Como se recuerda, González se mostró muy cercano a la conductora, en las últimas galas de EGS, e incluso le llevó su ramo de flores favoritas.

