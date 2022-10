En la última edición de América Hoy, María Pía le respondió a Nino Peñaloza por criticar su vestido y decir que, para su edad, no debería de utilizar vestidos con escotes.

“La verdad que más han sido las críticas buenas que las malas y con eso me quedo yo, y finalmente así es la vida. O sea... cualquier cosa que uno haga habrá gente a que le parezca y gente que no. Cuando uno es una persona pública se expone a eso... a los comentarios, ya sean buenos o malos y es su opinión y la respeto pero... no estoy de acuerdo”, dijo Pía.

Luego continuó con: “yo me pongo las cosas con las que digamos... me siento cómoda y con las que me siento bien. Me parece un comentario, un poquito obsoleto. Decirles a las mujeres en el 2022 que por su edad no te puedes poner algo, ¡no te pases!”.





Pía Copello recibe respaldo ante críticas

“A mí me gustó el color, me gustó la idea de la túnica, pero no me parece elegante, no me parece para su edad, creo que es demasiado atrevido. Creo que ella es una señora por más tiktokera que sea, creo que hubo un exceso en esa abertura, a mi parecer”, fueron las declaraciones de Nino Peñaloza.

Cabe mencionar que Rodrigo González salió en defensa de su mejor amiga: “ Como es un show, un evento farandulero, la gente va más vestida para el show, sí me parece lindo, me parece regia, sé que no es ninguna chibola”.

TE PUEDE INTERESAR