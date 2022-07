Greissy Ortega se presentó, a través de una videollamada, en el programa Amor y Fuego, para contar detalles de su ingreso a Estados Unidos de forma ilegal junto a sus hijos.

Cabe mencionar que en el set del programa también se encontraba Milena Zárate, hermana de Greissy Ortega, quien tuvo una discusión con Gigi Mitre.

Todo comenzó cuando Gigi Mire cuestionó a Milena por supuestamente encubrir a su hermano Juan Carlos Ulloa y asegurar que estaba en Colombia, cuando habría permanecido en nuestro país pese a un impedimento legal.

“No, él no estaba acá. No puedes asegurar algo porque no vives conmigo. Él estaba en Colombia y de Bogotá se han ido los dos (a Estados Unidos con Greissy). No me consta”, expresó Milena.

Gigi, al escuchar las declaraciones de Milena, ella le pidió que no se victimice, ya que ella sabe la verdad de todo.

“Milena, no empieces que este tema. Nosotros fuimos testigos que nos metiste una cutraza tú y tu hermano. No voy a discutir contigo porque tú sabes que es verdad, tu hermano por la ilegalidad se ha movido. Me da pena que arriesguen a los niños y no es tu culpa, sino de tu hermana Greissy. No te conviene, vas siempre por la ilegalidad... Milena, tiene buen floro, te conviene hablar de Greissy... Yo no te creo, está bien, es mi opinión”, expresó.

