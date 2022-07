Xoana González arremete contra su expareja, Rodrigo Valle, quien apareció en una nota de Magaly Medina hablando de ella. Además, el modelo criticó el trabajo de la argentina en Onlyfans.

Recordemos que Rodrigo estuvo en una discoteca y dijo que su pareja y él no incursionarían en Onlyfans porque ella es una ‘chica fina’, y cuando le preguntaron si Xoana lo era, respondió lo siguiente: “lo dejo a su criterio”.

“No me interesa hablar de él, hace meses decía que con él me hubiera ido mejor y ahora dice prácticamente que no soy fina. Creo que estaba muy tomado, me da pena verlo en ese estado. Más bien que se enfoque en su mujer en vez de estar saliendo solo, tomando y molestando a las meseras”, expresó la modelo argentina.

Luego continuó con: “saquen ustedes sus conclusiones. Yo jamás voy a hablar mal de mi exmarido, siento que es hablar mal de mí misma. Más bien quisiera que cumpla con nuestro convenio de divorcio, de no mencionarnos”.

