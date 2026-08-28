Gisela Valcárcel fue invitada al pódcast Sin más que decir, conducido por María Pía Copello, donde fue consultada sobre la posibilidad de tener un encuentro con Magaly Medina, luego de que su hija Ethel Pozo coincidiera con la periodista de espectáculos.

“A mí no me han invitado. Yo contemplaré la posibilidad si un día me invitan y diré sí o no, pero quizá le invito a mi pódcast”, respondió.

La conversación continuó cuando Luciana Roy le preguntó dónde preferiría realizar una eventual entrevista y le planteó las alternativas de la televisión o el pódcast de Magaly Medina. Frente a ello, Gisela dio una respuesta concreta sobre el lugar y formato que elegiría.

“En mi casa y por mi streaming”, señaló Valcárcel al explicar cómo le gustaría que se produzca ese eventual encuentro con Medina. De concretarse, sería la primera ocasión en que ambas coincidirían frente a cámaras.