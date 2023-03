Gisela Valcárcel sobre enemistad con Magaly Medina: “No la considero enemiga, es alguien que está ahí”

La supuesta enemistad con Magaly Medina es un tema sobre el cual no podía dejar de consultarle Cuto Guadalupe a Gisela Valcárcel. La ‘Señito’ se pronunció sobre este tema en una entrevista que el futbolista le hizo para su programa ‘La Fe de Cuto’.

La respuesta de la conductora de TV sobre este tema se dio cuando el exfutbolista le consultó: ‘¿Cómo consideras a Magaly Medina? ¿Es tu rival?’. Frente a la interrogante, la mamá de Ethel Pozo contestó con total sinceridad sobre está polémica.

“ No puedo decir que es mi rival porque no hemos tenido el mismo amor, para nada. No hemos tenido el mismo horario, no competimos, no es eso. Creo que es una persona dedicada al mundo del espectáculo que habla de lo que quiere hablar y ya está ”, expresó.

“ No considero nada más allá de eso, creo que es una persona que, además, ha trabajado también por lo que tiene y eso está bien. No la considero enemiga, porque eso sí sería mentir, es alguien que está ahí, ¿no? ”, concluyó.

