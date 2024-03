A través de sus redes sociales, Gisela Valcárcel reveló que fue víctima de un robo. La conductora de TV cuenta que un hombre la estuvo siguiendo en una moto y, cuando menos se lo esperaba, el sujeto se adueñó de su celular.

“San Isidro, un distrito tan inseguro como la mayoría de Lima y en todo el Perú. Hoy me han robado mi celular mientras caminaba, un hombre en una moto que siguió después como si nada hubiese pasado, como en su casa” , sostuvo.





Yiddá Eslava revela que el papá de Julián estuvo involucrado en un show mediático con Gisela Valcárcel

Yiddá Eslava no se calla nada y le responde al papá de Julián, por decir que aún sigue enamorada de su hijo y, por ese motivo, sigue hablando de él en diversos programas de espectáculos.

Julián Zucchi, a su regreso al Perú, realizó una transmisión en vivo donde le pidió perdón a la madre de sus hijos por las palabras de su padre.

Al parecer, Yiddá no aceptó las disculpas de Julián, y recordó que su padre, hace seis años, se vio involucrado en un show mediático cuando se le relacionó con Gisela Valcárcel.

“Ah sí, no se acuerda toda la historia que hizo acá con Gisela, busquen en sus archivos... no me va a venir a decir a mí que no sabe de cámaras”, dijo indignada.

