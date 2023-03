La cantante de cumbia Giuliana Rengifo sorprendió a los conductores de “América Hoy” al asegurar que no existe ningún hombre que sea totalmente fiel a su pareja.

Este jueves 30 de marzo, la cumbiambera se presentó en el magazine conducido por Ethel Pozo para dar su opinión sobre los últimos escándalos de infidelidad.

“No existe el hombre fiel, no existe. Así que no seamos tóxicas, no celemos, porque ellos siempre van a mirar”, expresó Rengifo.

Al respecto, Brunella Horna no estuvo de acuerdo y señaló que las mujeres debían “elegir bien, poqrue sí hay hombres fieles”.“¿Tú crees que Richard (Acuña) te va a ser fiel toda la vida?”, le cuestionó la artista.

“Sí, claro, por eso me casé con él”, le respondió la modelo. “No hay que poner las manos al fuego por nadie. Así lo conozcas, te tomes tu tiempo, siempre pasa”, le recomendó la cantante.

Giuliana Rengifo confirma el fin de su romance con empresario Jhon Silva

Tras haber sido captada en distintas ocasiones con el empresario, la cumbiambera había confirmado su amorío publicando románticas fotografías en sus redes sociales. Sin embargo, luego de dos meses a través de sus historias en su cuenta de Instagram, la cantante hizo público su rompimiento con Silva.

“Quiero dirigirme a toda la prensa, ya que se hizo pública mi relación con el señor Jhon Silva. Pues, ahora me veo en la obligación de anunciar el término de nuestra relación y decir que mientras duró fue muy bonita”, indicó.

