La integrante de ‘Vanesa y las tremendas’, Arantxa Mori, se burló del complicado momento que está viviendo Giuliana Rengifo, quien se enteró, gracias a unas imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego, que su pareja, John Silva, la estaría engañado con otra mujer.

“Karma, siempre he dicho que el tiempo pone todo en su lugar, así que lo que le está pasando es el karma y consecuencia de sus propios actos. El que riendo la hace, llorando la paga”, expresó Arantxa para Trome.

Luego continuó con: “ella se burló de mí. Todo lo que le pasa es resultado de sus propias acciones, porque no es válido burlarse del dolor de otra mujer y de las desgracias que ella misma ocasionó. Sin embargo, por muchas cosas que le pasen, considero que nada le servirá de lección. Ya está bastante grandecita para que cambie, es una mujer que lleva una vida así y es una pena porque todo le volverá a caer”.

“A ella no le aconsejaría nada porque debe tener amigas y personas a su alrededor que la aconsejen. Es una mujer que tiene 40 años y hace caso omiso a los consejos de las personas. A ella le gusta esa vida, no va a cambiar. Ahora, estará desesperada buscando otro incauto, pero los hombres ya saben cómo es y le durará poco sus romances. Es una persona que me hizo mucho daño, pero soy cero rencorosa”, expresó.

