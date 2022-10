Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer, relató un presunto intento de agresión por parte de la cantante durante una discusión. En “Amor y Fuego”, el modelo indicó las circunstancias en que habría ocurrido.

En el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el conocido “Principito” afirmó que la chica reality habría perdido los papeles durante un viaje a Chiclayo para presentarse en un evento.

“Fuimos todos, creo que Kris o Kimberly se peló con su novio. Ella (Michelle) estaba media molesta y me intentó ahorcar en una discusión que tuvimos. Yo salí de la habitación y ella me jalaba. Parecía que estaba endemoniada”, expresó.

Asimismo, el empresario reveló que tras el incidente se escondió debajo de unas escaleras. “Te juro ante los ojos de Dios que esto pasó tal cual, no tengo por qué mentir. Ella lo sabe perfectamente”, señaló.

Giuseppe Benignini arremete contra Micheille Soifer: yo veía que ella le pedía dinero a Jefferson Farfán

“Yo no sé si le terminó de dar, pero lo que sí puedo saber y lo afirmo al 100% es que primero ella hablaba con él mientras estaba conmigo, incluso muchas conversaciones yo veía y ella le pedía dinero. En el momento en que supuestamente terminamos, ella lo hizo mediante la revista Somos, que dijo que estaba soltera, nunca me dijo a mí nada, sí veníamos un poco distanciados y peleados y el por qué, porque supuestamente su manager la quería soltera”, contó Giuseppe Benignini.

Además, Giuseppe Benignini también habló sobre el manager de Micheille Soifer, afirmando que él la quería soltera.

“Ella me hizo muchas cosas, pero siempre guardé silencio, pero hasta ahora la gente sigue acusándome a raíz de mi perro que ella también tuvo la culpa. Ella quería estar soltera para meterse con su manager, que es lo que yo he visto y lo que me han dicho personas cercanas hacia ella y por el ampay que salió de ella manejando su auto, entrando a su casa, saliendo y todo”, se escucha decir en otro audio.

