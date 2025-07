Con una carrera que ha sabido abrazar la evolución constante, Gonzalo Genek regresa con un nuevo álbum titulado “Sabes aquí la música no frena” que muestra su evolución y reinvención en esta nueva era de su carrera. El artista peruano pone en juego no solo su versatilidad musical, sino también una narrativa personal que invita a mirar más allá de la superficie.

En una entrevista con Diario Correo, Gonzalo Genek nos habló de los desafíos creativos que enfrentó durante su producción y cómo ha cambiado su manera de entender la música en los últimos años.

—Respecto a tu nuevo álbum, ¿qué representa para ti y cuál es la historia detrás del proyecto?

Para mí el nuevo álbum significa una transición, de todas maneras. En mi primer álbum “Licor Amor & Jazz” era un poco más joven; tenía otro concepto, rimaba de otra manera y era un poco más selecto con los beats. Estaba más que todo tirado para un género, siento que ahora me pude liberar un poco más. Con la experiencia que tengo después de 10 años de haber lanzado un álbum y realizar diferentes canciones y proyectos con otros compañeros. El nivel de profesionalismo de este álbum es completamente distinto, es una transición positiva y una nueva etapa para mí.

—¿Con este álbum podrías decir que se evidencia cierta madurez musical?

Completamente, una madurez diferente. Ya no son los mismos beats que antes, ya no se recurre mucho a los samples. Se ha utilizado más el trabajo de una persona como productor, que está ahí con nosotros, viendo qué ritmos hacer y todo eso.

—Tras el lanzamiento de este nuevo proyecto anunciaste una gira, ¿cómo va el recibimiento del público?

El recibimiento del público con el tema de la gira siempre es bueno. El tema es que al público no le gustan mucho los cambios. Siento que esta nueva gira va bien, pero con el tiempo va a ir un poco mejor. En el sentido de que la recepción del público está siendo positiva, pero lenta. ¿Por qué? Porque mucha gente que está acostumbrada a las canciones antiguas. Yo voy a cantar las canciones nuevas y las canciones antiguas también, entonces a veces eso confunde un poco al oyente, pero creo que poco a poco con los videos de TikTok y de algunas otras plataformas, la gente va a ir dándose cuenta de que no, que el show es lo antiguo con lo nuevo.

—En redes sociales muchos te preguntan si pronto anunciarás la fecha en Lima, ¿cómo van los preparativos para ese show?

Creo que este proyecto es un proyecto nuevo y necesito que la gente de Lima esté un poco más pilas, ¿no? Me gustaría hacerlo en un lugar un poco más grande, como para ocho mil y diez mil personas. Ya he hecho tres shows en el Parque de la Exposición y quisiera hacer como que algo más grande. La gira está yendo bien, pero lenta porque es un proyecto nuevo y lo entiendo, es algo completamente entendible. Lo de Lima creo que va a esperar un poco, porque vamos a ver cómo la gente sigue recibiendo el álbum y cómo siguen familiarizándose con esto.

—¿El mayor desafío que has enfrentado en tu camino como artista?

El desafío es poder sobrevivir de la música, es lo más complicado. Al principio, todo era más difícil y ahora hay más herramientas. Tengo un equipo y los tiempos han cambiado.

—¿Qué tan complicado es ser artista en Perú? ¿Ha habido un momento en el que pensaste en rendirte?

Sí, claro. Ser artista en Perú es bonito, pero también tiene sus contras. Que para nosotros, más que todo, que hacemos “género urbano”, es complicado. La exposición la tienen más los otros géneros y eso es completamente entendible. La salsa, la cumbia y el rock es fuertísimo acá hace varios años. Esperemos que con el tiempo tengamos la misma exposición que tienen los demás artistas, porque creo que nos hemos ganado un nombre porque también estamos representando en todos lados. Hay mucha gente que se está sacando la mugre y haciendo cosas de buenas con sus proyectos para que nos dejen de lado. No es que esté mal ser peruano ni nada por el estilo, pero siento que poco a poco nos estamos posicionando y eso está bien.

—Hay una ola de artistas jóvenes provenientes que están incursionando en el género urbano. ¿Qué opinas de este fenómeno?

Me parece bien. Con tal de que se dediquen a la música siempre está bien. Siempre voy a decir que el arte es una forma chévere de liberarse y demostrar todo lo que pueda fluir de uno. Mientras que la gente está haciendo arte y de una manera profesional, yo siempre voy a decir que está súper bien. Hay mucha gente que está haciendo música buena y me parece chévere que se siga sumando. Me parece increíble.

—En el rubro de la música en general, ¿cuál es tu meta artística?

La exposición y la posición. Me gustaría tener un espacio y una vitrina, quizás por el esfuerzo que se ha hecho durante estos años. Igual que varios colegas que vienen trabajando hace más de 20 años y no tienen exposición. Pero a mí lo que más me interesa, aparte de subir a un escenario, es la exposición porque no puede ser que me paso 10 horas sentado en una computadora haciendo beats, quemándome las neuronas para poder hacer una canción y no puede ser posible que nadie escuche mi música y que pueda llenar 3.000, 4.000, 10.000 personas y que no haya ninguna sola nota. Esto me parece impresionante. Me gustaría que haya un poco de exposición, porque nos esforzamos mucho para que nadie se dé cuenta de nuestro trabajo, creo que no es justo.