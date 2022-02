El periodista Gonzalo Núñez y su colega Silvio Valencia tuvieron una tensa discusión en vivo durante la emisión del programa de radio Exitosa Deportes esta noche.

El acalorado intercambio de palabras comenzó cuando Silvio Valencia señaló que el director técnico Víctor ‘Chino’ Rivera había enjuiciado a Gonzalo Núñez, sin embargo minutos después dijo que se trataba de una carta notarial.

Gonzalo Núñez reaccionó molesto y aseguró que se trataba de una mentira. “Es mentira, nunca me mandó nada, eres un mentiroso y esa es una falta de respeto que no voy a permitir”, decía Núñez, mientras que Valencia pedía a la producción que llamaran a Rivera para que afirmara lo que él estaba diciendo.

“Que el país lo sepa, es un mentiroso. Tu mentira se cayó en dos minutos. Vas a tener que pedir disculpas. Has patinado de nuevo, es tu cuarta patinada en 4 días, como cuando dijiste que Paolo ya se había tomado las fotos en Alianza y era mentira, no le tomaron ni media foto”, sostuvo Gonzalo Núñez.

“No eres periodista y no sabes, yo investigo. Vienes desinformado y tarde. No te voy a pedir disculpas, no lo mereces”, dijo Valencia por su parte.

La discusión comienza en el minuto 12:30

