Green Day anuncia su esperado regreso al Perú este 27 de Agosto, con un único y explosivo concierto en el Estadio San Marcos. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.pe, y la preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el miércoles 21 de mayo a las 10 a.m. con un 25% de descuento. La venta general se habilitará el viernes 23 de mayo a las 10 a.m. Los precios van desde S/145 hasta S/355 en preventa.

Considerados una de las bandas más influyentes y respetadas del mundo, Green Day ha vendido más de 75 millones de discos, ha sido reconocida con cinco premios Grammy, y en 2015 fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll. Hace apenas unas semanas, la banda fue homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, sumando un nuevo hito a su carrera. “Gracias a todos nuestros fans que compraron nuestros discos y vinieron a nuestros shows. Los amamos muchísimo”, expresó Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda, durante la emotiva ceremonia.

Un legado punk que no deja de crecer.

Formada en 1986 en Berkeley, California, e integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, Green Day irrumpió en la escena mundial con el disco Dookie (1994), que vendió más de 10 millones de copias y es considerado un punto de inflexión del punk rock hacia el mainstream con temas como “Basket Case”, “When I Come Around” y más.

Como segundo mayor hito de su legendaria carrera, es el álbum American Idiot (2004) el que hoy lidera entre las nuevas generaciones de fans. Con himnos como “Holiday”, “Boulevard of Broken Dreams” y “Wake Me Up When September Ends”, este disco se ha convertido en un clásico moderno y el más escuchado actualmente por sus seguidores.

Recientemente, la banda ha lanzado su más reciente trabajo discográfico: Saviors (2024), un álbum potente que mantiene viva la energía cruda, política y melódica que caracteriza a Green Day desde sus inicios.

Invitados de lujo: Bad Nerves

El concierto en Lima contará con la participación de Bad Nerves, banda inglesa apadrinada por el propio Billie Joe Armstrong, quien no ha dudado en llamarlos “el mejor grupo del Reino Unido actualmente”. Su segundo álbum, Still Nervous (Suburban Records), es una joya de punk rock y power pop. Con un estilo frenético y directo, Bad Nerves viene ganando seguidores en todo el mundo y promete encender al público peruano.