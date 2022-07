La empresaria Andrea San Martín vuelve a generar polémica respecto a su relación con Sebastián Lizarzaburu, fisicoculturista y ex chico reality.

La influencer, de quien se filtró un diálogo privado con el bailarín Pato Quiñones, mantiene un presunto distanciamiento con su novio tras “insistirle” al artista, a través de Instagram, para reunirse en algún lugar de Lima.

Ahora, Greg Michel, examigo de Lizarzaburu, aseguró mediante una conversación de WhatsApp que el deportista “no ama” a San Martín. Los mensajes fueron difundidos en el programa “Magaly TV La Firme”.

“Ese a mí me dijo que no la ama, que no es feliz. Cuando fui a su casa después de mi accidente (…) Es un hue... se regresó solo por la deuda de la pensión. Iba a ir preso. Que lo bote la San Martín, por hue...”, se lee en el chat.

