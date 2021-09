El popular personaje llamado ‘Gringo Karl’ consideró un error haberse casado con la cantante de música folclórica ‘Flor de Huaraz’ y le pidió disculpas, en el programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’.

“Yo sentí que desperdicié mi vida por mis errores, no por lo que ella me hizo o por cosas del estilo. Era por mis errores, uno era casarme con una persona mayor, y no tomando en cuenta esta edad, que más tarde voy a querer tener familia. Quisimos, lo tratamos”, dijo el sudafricano en conversación con Magaly Medina.

El extranjero narró que cuando nació la hija de su hermano, este hecho le tocó el corazón y tuvo la intención de tener una familia. Sin embargo, por razones biológicas, no podía tener hijos con la artista nacional.

“Le pido mil disculpas a la Flor, si esto la lastimó, nunca era mi intención. También quiero lograr mis propios sueños y no lo pude hacer contigo, no porque eres mala persona o porque no sirves, sino por circunstancias de la vida, son cosas que pasaron, el divino nos dio todo esto como una lección quizás. Aprendemos de golpes, pero tenemos que salir adelante”, manifestó.

El ‘Gringo Karl’ le agradeció a la ‘Flor de Huaraz’ por haber ayudado a sus amigos, a traer a su madre y también por apoyar a su hermano cuando más lo necesitaba.

“Eres una hermosa persona, botar todo lo que hemos pasado bonito a la basura, peleando, no me parece justo. Mereces mucho más que esto y será mucho mejor que sigamos como amigos y recordando lo bonito y lo feo ponerlo a un lado”, sostuvo.

