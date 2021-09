Magaly Medina llamó la atención a Flor de Huaraz, por tener parejas menores que ella. Y es que la ex del ‘Gringo Karl’ , ahora está con un joven venezolano que tiene 32 años menos que ella. Ambos estuvieron en el set del programa “Magaly TV La firme”.

Se trata de su novio Junior Marcano Martínez. “¿Y él es tu hijo? Tú no aprendes hija . Rajas del ‘Gringo Karl’ porque era un borracho y ahora resulta que tú te metes con un chibolo”, asevero Magaly.

Tras ello, Flor de Huaraz le dijo a la conductora de espectáculos: “¿Qué pasa Magaly? Cada vez que yo vengo a hacer una declaración, tú te vienes contra mí... Cualquier cosa que yo diga, siempre me atacan y a él (por el ’) lo benefician. Como si él fuera un santo. Yo creo que me estás faltando el respeto”, señaló.

Magaly Medina además le mostró el parte policial de una intervención por presunta extorsión en la que habría estado involucrado la nueva pareja de Flor de Huaraz, Junior Marcano; pero el joven venezolano negó tal acusación y refirió que le robaron su documento de identidad.

La conductora de “Magaly TV La firme” le dijo al novio de de Flor de Huaraz, que no lo había invitado, ya que la conocida es ella. “Tú todavía no eres importante. Ella sí (en referencia a Flor de Huaraz)... Yo no te invité a ti”, incidió Magaly.

