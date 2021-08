El modelo Guty Carrera pide, ante la justicia peruana, más de un millón y medio de soles a su expareja Alejandra Baigorria en su demanda por los presuntos delitos de daños y perjuicios, de acuerdo al documento legal que se remitió al Poder Judicial.

El abogado del popularmente conocido como ‘Potro’, Daniel Raa, el monto exigido por su patrocinado es porque su imagen se vio afectada luego de ser acusado de maltrato físico y psicológica por la empresaria cuando ambos tenían una relación sentimental.

“No lo volvieron a contratar durante tantos años, y se quedó con el estigma en la opinión pública aparentemente de un supuesto maltratador, cosa que nunca lo fue o nunca se demostró. ProTv y empresas de publicidad de artículos deportivos o de modelaje señalaban expresamente que dejaban de contratarlo por esta situación”, explicó el defensor legal en ‘Amor y Fuego’.

El monto total que pide Guty Carrera es de 529 mil 381 dólares, lo que equivale a 1 millón 762 mil 838 73 soles por concepto de indemnización. Cabe precisar que este monto es porque, cuando se presentó la demanda, el tipo de cambio era de S/ 3.33.

Guty se pronuncia

Como se recuerda, Guty Carrera decidió pronunciarse al respecto a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En el clip, el hijo de Edith Tapia anunció que muy pronto saldrá a la luz la verdad detrás de la acusación que le hizo la integrante de “Esto es guerra”, donde ella aseguró que había sido víctima de violencia física y psicológica.

“Si nunca tuvieron pruebas de lo que decían públicamente, ¿por qué lo hicieron? ¿Acaso buscaban perjudicarme? Cuatro años después, ¿alguien puede dudar cómo se me perjudicó? Perjudicaron mi imagen, perjudicaron mi carrera, perjudicaron mi entorno y mi familia. Me despidieron de mi trabajo, me cerraron todas las puertas y soy inocente. ¿Por qué grabo este video? Para decir la verdad, no mi verdad, sino la única verdad”, expresó Carrera.

