Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, se pronunció sobre su estado de salud luego del grave accidente vehicular en Pisco. La modelo señaló que se encuentra estable, aunque presenta algunas lesiones.

La joven señaló que, aunque sufrió algunas lesiones, logró sobrevivir al aparatoso accidente registrado aproximadamente a las 8 de la noche del viernes 21 de noviembre.

“ Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva ”, escribió Thamara, quien también agradeció la preocupación de sus seres cercanos.

“ ¡Estoy bien! Todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse “, agregó la modelo, desde el hospital de Pisco.

Thamara Medina confirma que se recupera del accidente en Paracas

Según medios locales, el choque se originó cuando el conductor trató de evitar colisionar con un tráiler; al hacer la maniobra brusca, el vehículo perdió estabilidad, volcó y terminó a pocos metros de una caseta de serenazgo.