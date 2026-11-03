Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo, cuestionó duramente a Cristian Zuárez por referirse al estado de salud de su madre ante los medios de comunicación. Además, dejó en evidencia que no mantiene una buena relación con el argentino.

“ Vimos tu cara cuando Cristian Zuárez decía que no le corresponde decir nada, que es tema de las hijas, que no le corresponde... ”, comentó Gigi Mitre, conductora de ‘Amor y Fuego’. Ante ello, Victoria interrumpió a la presentadora y lanzó duras críticas contra el argentino.

“ Obvio que no le corresponde, le puso los cuernos a mi mamá hace años, nunca le ha respondido nada, nunca ha hecho nada por mi mamá (...) Yo nunca lo quise, nunca habló conmigo, nunca me mandó un mensaje, a Alejandra no sé, no sé si han hablado, pero me lo hubiera contado ”, sostuvo la hija de Bozzo.

La hija de Laura Bozzo expresó su incomodidad y cuestionó que el argentino y otras personas se pronuncien sobre el estado de salud de su madre y su presunta situación económica. “ La gente, por notoriedad, por salir, cuando eres un don nadie y por salir frente a cámaras, dices cualquier cosa ”, manifestó.

Victoria manifestó que no mantiene una buena relación con Cristian Zuárez, expareja de su madre, Laura Bozzo. Asimismo, aseguró que no confía en las declaraciones que pueda ofrecer el argentino.

“ Él ha dicho muchas cosas que no son ciertas en el transcurso de los años, por lo que no podría creer qué es verdad (...) Nunca me pareció una buena persona y sus acciones, a través de los años, y que hemos visto, han probado que tenía razón ”, enfatizó.

Finalmente, señaló que, si Laura Bozzo conserva una relación cordial con su expareja, se debe a que su madre tiene una manera más tranquila de tomar estas situaciones.