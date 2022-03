Ignacio Baladán tuvo como invitada en “Ignacio Express” a Verónica Linares, la periodista no desaprovechó la oportunidad para entrevistarlo en su canal de YouTube. El combatiente confesó que viaja a Miami gracias a que tiene varios amigos que viven ahí.

“Eso que tengo tanta plata, no. Tengo amigos y me quedo en sus casas y ellos me prestan sus autos, tenemos una mecánica en que voy y trabajamos juntos y compartimos gastos, compartimos todo”, dijo Ignacio Baladán.

como alguien muy organizado y exigente consigo mismo. Contó cómo logró salir adelante en el Perú cuando nadie lo conocía hace 10 años. Además, narró emocionado un pasaje de su adolescencia que lo marcó y lo hizo deportista. Hábito que asegura lo alejó de la juerga y el alcoho.l “A los 15 años yo entrenaba, hacía atletismo”, contó.

Ignacio Baladán dijo haber sido un romántico empedernido en el pasado que le valió varias decepciones: “Ahora, primero soy yo, segundo soy yo, tercero mi familia y de ahí vemos”. Si bien ahora no se estresa por tener una pareja asegura que añora ser padre pero no sabe cuándo. Dijo que alguna vez se planteó como meta tener una familia a los 30 años pero ahora va camino a los 33.

