Isabel Acevedo contó en una entrevista al Trome que atraviesa un buen momento en su vida pues le va bien en su trabajo, en su salud y disfrutando de su relación sentimental con Rodney Rodríguez.

“Me siento feliz porque estoy estable en muchos aspectos de mi vida. Me va bien en el trabajo, este sábado celebraré el cuarto aniversario de mi salón Bella Studio, también continúo capacitándome para brindar el mejor servicio. En el amor estoy con una persona que me complementa, tengo el apoyo de mi familia y tener salud es una bendición”, sostuvo la bailarina.

Además Isabel Acevedo dijo que no le interesan las críticas a la apariencia de su pareja, quien vive en Estados Unidos. “Para nada, a mí me molestaban cuando me subí de peso por el tema de mi hipotiroidismo. Él es un chico con mucha personalidad y eso me encanta, lo demás son cosas superficiales. Nuestro amor es sano, bonito, maduro y lo disfrutamos todos los días”, explicó.

La joven también admitió que no es fácil llevar una relación a distancia. “Tener una relación a distancia es un poco complicado, pero cuando hay amor todo es posible. Tratamos de comunicarnos todo el tiempo, saber cómo nos va en el día a día. Es bonito disfrutar esta etapa porque nos extrañamos mucho y me hace reír demasiado”, explicó.

