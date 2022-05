Rodrigo Cuba dijo en una entrevista con Magaly Medina que Melissa Paredes le escribió como si nada pasara tras la difusión del ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda.

Los mensajes presentados por el programa ‘Amor y Fuego’ en un avance evidenciarían que Melissa Paredes quiso regresar con exesposo ‘Gato’ Cuba, incluso la expresentadora de televisión le habría reclamado por “responder piropos que le mandaban”.

NUEVOS SUPUESTOS MENSAJES DE WHATSAPP DE MELISSA AL GATO

Melissa Paredes: ¿Cómo estás, guapo? Jajaja. Me cambié de número

Rodrigo: ????

Melissa: ¿Ahora contestas a todas las que te dan piropos?

Rodrigo: Nunca (...)

“Ella me pidió perdón dos días después del ampay...perdón para volver, tengo los whatsApps... Incluso se cambió de número para borrón y cuenta nueva.. Trató de convencerme para que saque el comunicado, me has hecho daño, me he quedado sin trabajo”, confesó Rodrigo Cuba ante las cámaras de Magaly TV: La Firme.

