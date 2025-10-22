Isabel Preysler hizo públicas las cartas de amor que le envió Mario Vargas Llosa durante su relación. Este miércoles, en una conferencia de prensa, la socialité presentó su libro de memorias “Mi verdadera historia”, en el que relata su vida como esposa y madre, así como episodios íntimos con los hombres que marcaron su historia personal.

Acompañada por su hija Tamara Falcó y frente a decenas de periodistas, Isabel Preysler —quien mantuvo una mediática relación con Mario Vargas Llosa entre 2015 y 2022— explicó que decidió publicar las cartas del Nobel de Literatura tras percibir que su entorno intenta insinuar que él fue infeliz durante la relación.

“ Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado ”, declaró.

Preysler destacó que la publicación de sus memorias busca aclarar “tantas cosas falsas” que, según afirma, se han dicho sobre su relación con el Nobel de Literatura. “Tengo la edad adecuada”, señaló, añadiendo que su libro narra “la realidad con matices”.

La socialité relató cómo fue su relación con Mario Vargas Llosa durante los ocho años que estuvieron juntos, antes de que el escritor retomara su vida con su exesposa, Patricia Llosa, y sus hijos.

“ Conviví con él (Mario Vargas Llosa) casi ocho años y pude conocer su parte más humana, más cotidiana, la del día a día, su verdadera personalidad, muy compleja ”, señalan algunos fragmentos compartidos por la revista Hola!

“ El Nobel, como muchos de nuestros amigos le llamaban, disfrutó encantado de todas las comodidades de la casa ”, agregó.

Además, Preysler compartió uno de los fragmentos de las cartas en las que Vargas Llosa evocaba sus momentos más íntimos como pareja.

“ Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón, viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de tus ojos por momentos, sintiendo la suavidad sedosa de tu piel. Te extraño, te quiero, el mundo parece vacío y sin vida cuando no estás conmigo ”, se lee en una de las cartas, según reveló EFE.