La actriz de origen peruano, Isabela Merced, confesó que tiene muy mala suerte en el amor, tanto que ha sido engañada tres veces. Estás malas experiencias las ha volcado en su nuevo tema ‘Don´t go’ que canta a dúo con la mexicana Danna Paola.

Así lo dijo durante una entrevista que dio para la cuenta Instagram de su colega peruana, Francisca Aronsson, quien preguntó a su colega cuál fue su inspiración para crear el tema ‘Don´t go’.

“Tengo una historia triste. Mis experiencias con los chicos no son buenas. Es que me han engañado tres veces, no te miento. Voy a estar soltera por lo menos tres años. Esta canción (Don´t go) habla de mis experiencias con ellos. Creo que es identificable la línea: ‘Baby no juegues conmigo’ porque no tengo tiempo para los juegos”, señaló Isabela Merced.

“Yo soy una mujer muy ocupada, tengo un montón de proyecto y no tengo tiempo para jugar con los chicos, es muy ridículo pero también tenemos la historia del video que es muy jugosa”, añadió la actriz y cantante.

Isabela aprovechó la oportunidad para halagar a Danna Paola a quien calificó como una mujer muy trabajadora y que fue muy fácil trabajar con ella. Toda la coreografía del video lo planeó junto a ella de forma virtual algo que fue complicado.

La actriz que protagonizó ‘Dora, la exploradora’ también señaló que le gustaría en un futuro realizar un tour mundial y que su primera parada sea el Perú.

“También me gustaría dirigir o producir mis propios proyectos en Hollywood porque quiero un ambiente donde haya muchos latinos como escritores, directores, actores latinos para que se sienta más auténticos”, subrayó la actriz.