Ivana Yturbe celebró su primer mes de matrimonio con el futbolista Beto da Silva. Como se recuerda, la pareja se casó por el civil el pasado el 17 de febrero último en Trujillo.

La modelo Ivana Yturbe y su esposo Beto da Silva se encuentran en el norte del país celebrando el primer mes de casados. La ex de Mario Irivarren mostró en sus redes sociales el romántico detalle que tuvo su cónyuge en esta fecha especial para los dos.

En sus historias de Instagram, Ivana Yturbe publicó la imagen de bello ramo de rosas rojas que recibió de parte del jugador de Carlos Mannucci, acompañado de una tarjeta en la que se lee: “Te amo, primer mes de toda la vida”. Además, también un video de su matrimonio.

En tanto, su esposo, el futbolista Beto da Silva publicó una foto de su boda, con el siguiente mensaje. “Un mes con esta preciosura! Te amo con locura”.

Mario Irivarren habló sobre la boda de su ex

Días atrás, Mario Irivarren comentó que uno de los mayores deseos de su expareja, Ivana Yturbe, era casarse, formar una familia y encargar un hijo. “Ella siempre ella quería casarse, ella quería ser mamá joven, ojalá que pueda ser mamá pronto”, apuntó.

En cambio, Mario Irivarren refirió que él se siente muy joven para dar ese paso. “Yo estoy joven, no pienso en eso, tengo 30 años y no siento que se me esté pasando el tren, me siento chibolazo”, subrayó el ahora novio de Vania Bludau.

