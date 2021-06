J Balvin no puede estar más feliz ya que al excelente momento que está viviendo a nivel profesional al ser uno de los principales exponentes del reguetón, se suma su inmensa alegría de haber alcanzado uno de sus más grandes sueños: convertirse en padre.

Y es el que cantante colombiano y su novia, la modela argentina Valentina Ferrer, ya son papás. Así lo anunció el intéprete de “Poblado” en un mensaje que compartió en su cuenta en Twitter, con el que le dio la bienvenido a su hijo, y que dice: “Querido Río”.

El tuit, que tiene más de 10,600 “Me gusta” y ha sido retuiteado más de 400 veces, fue compartido por el artista el último domingo 27 de junio, fecha en la que habría llegado al mundo el promogénito de la pareja, pues ninguno de los dos tenía hijos de sus anteriores relaciones.

Ni J Balvin ni Valentina Ferrer han dado mayores detalles del nacimiento de hijo hasta el momento; sin embargo, diversos programas de Telemundo y Univisión, han confirmado que el pequeño Río Osorio Ferrer nació en Nueva York (Estados Unidos) sin complicaciones.

Querido Rio 🙏 — J BALVIN (@JBALVIN) June 27, 2021

Los rumores de que Valentina Ferrer estaba embarazada iniciaron en febrero, luego que la modelo fuera captada junto a J Balvin en un restaurante ubicado en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos), donde fueron a cenar.

“Les contamos que el colombiano va a ser papá. Su novia, a quien vemos en estas imágenes bastante tapadita, tal vez escondiendo su pancita, está embrazada. Tiene aproximadamente cinco meses”, señaló la periodista Tanya Charry, de “El Gordo y La Flaca” en aquella oportunidad.

Sin embargo, la confirmación de la feliz noticia llegaría recién a mediados de abril, en una entrevista que ofreció Valentina Ferrer para Vogué México y Latinoamérica, en la que contó detalles de su embarazo y que llegó acompañada de una tierna sesión de fotos.

“Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, explicó a la publicación.

