Jackson Mora empezó a seguir a Samantha Batallanos en redes sociales. Sin embargo, la modelo aclaró que solo es porque está promocionando los eventos del boxeador.

“ Esa para marquetear las competencias que hace. Es básicamente para eso, lo apoyé en su momento con mis redes ”, expresó la pareja de Álvaro Rod.

Por su lado, Mora pidió que no lo relacionen con otra mujer: “ No me involucren con nadie, yo no estoy interesado en ninguna persona, menos aún de la farándula ”.

En el programa “La Noche Habla”, Tilsa Lozano abandonó el set antes de comentar sobre su expareja, pues hace poco siguió también en Instagram a Shirley Arica.

“ Ayer fue Shirley Arica, hoy es Samantha Batallanos... Tilsa se acaba de ir del set… Bueno, se entiende, es un tema que realmente le debe incomodar, todo el día dando y dando ”, expresó Tracy.

En dicho espacio televisivo, Jackson Mora aseguró que trató de salvar su matrimonio.

“Un día antes, la noche anterior de ir a firmar el divorcio, yo le escribí a Tilsa como a las 12:30 de la noche y le dije: ‘Oye, todavía podemos arreglar esto, ¿no?’. Yo he querido arreglar mi matrimonio hasta el último“, manifestó.