Luego de alcanzar el top 5 en el Miss Universo desarrollado el último domingo, Janick Maceta ha ganado seguidores que la apoyan y admiran, pero también detractores de todo tipo, quienes la descalifican por no residir en el país desde hace algunos años por temas laborales.

Es así que ante tantos rumores que surgieron tras su participación en el certamen de belleza, la modelo decidió poner punto final a la polémica mostrando en una historia de Instagram sus raíces peruanas.

Janick mostró parte de su partida de nacimiento en la que se revela que nació en el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que instó a sus fans a no creer en las fake news en su contra.

“Yo nací un 9 de marzo de 1994 en Lima PERÚ. Orgullosamente PERUANA. de padres peruanos, raíces chanchamayinas y trujillanas. #stopfakenews”, escribió nuestra representante en el más importante evento de belleza.

Esta aclaración también parte de los cuestionamientos de los usuarios quienes criticaron que Janick haya vivido algunos años en Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, la modelo aclaró que sus padres tuvieron que huir del terrorismo.

Instagram Janick Maceta

Biografía de Janick Maceta

Janick Maceta tiene 27 años, nació el 9 de marzo de 1994. Estudió ingeniería de sonido. Actualmente es productora musical y modelo. La cúspide de su carrera en las pasarelas sin lugar a duda se dio el último domingo, quedando entre las 3 mujeres más bellas del concurso.

Ella cuenta con una fundación llamada “Little heroes Perú”. mediante la cual brinda apoyo a los niños y niñas que han sufrido de violencia sexual. En esa línea de trabajo, ha solicitado al Congreso aprobar el uso de la cámara Gessel en favor de los menores durante los procesos contra sus agresores.

Asimismo, es co fundadora de Record Label Top of New York, empresa que tiene como objeto social digitalizar y producir contenido musical de jóvenes que buscan hacerse un nombre en el rubro.