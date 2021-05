Janick Maceta ganó miles de seguidores en Instagram desde el último domingo, día en el que quedó como segunda finalista del Miss Universo. La modelo peruana se tomó el tiempo para agradecer a quienes la han apoyado en estos días a través de una publicación en esa red social.

“Gracias, Jessica Newton y Cassandra Sánchez, por confiar en mí, apoyar mis decisiones y cuidarme siempre. Gracias por estar presente en cada paso y decisión que tomo las quiero mucho”, escribió.

Dicha publicación originó comentarios de algunas colegas de Janick y personalidades del espectáculo y arte nacional, entre las que se encontraban Marco Zunino. Sin embargo, fue la respuesta de Fabio Agostini, exparticipante de “El artista del año” la que originó polémica.

El español comentó emojis aplaudiendo a la representante peruana en el Miss Universo y los internautas comenzaron a pensar mal. Tanto así que algunos etiquetaron a quien sería la pareja de Maceta del Castillo.

“El novio es @therealbrotherrich”, comentó una usuario como poniendo paños fríos al asunto. Cabe mencionar que Agostini y Maceta formaron parte de “Esto es guerra”. La ingeniera de sonido solo tuvo un paso fugaz en el reality.

Basta visitar el perfil del usuario para observar que tiene fotos cariñosas con Janick, en la cual comparten viajes. Por ejemplo, hay una fotografía de ambos en una playa de Máncora.

La pareja de la modelo peruana también es ingeniero de sonido, según se observa en su perfil de Instagram, lo que afianza el cariño que ambos se tienen desde hace años.

Biografía de Janick Maceta

Janick Maceta tiene 27 años, nació el 9 de marzo de 1994. Estudió ingeniería de sonido. Actualmente es productora musical y modelo. La cúspide de su carrera en las pasarelas sin lugar a duda se dio el último domingo, quedando entre las 3 mujeres más bellas del concurso.

Ella cuenta con una fundación llamada “Little heroes Perú”. mediante la cual brinda apoyo a los niños y niñas que han sufrido de violencia sexual. En esa línea de trabajo, ha solicitado al Congreso aprobar el uso de la cámara Gessel en favor de los menores durante los procesos contra sus agresores.

Asimismo, es co fundadora de Record Label Top of New York, empresa que tiene como objeto social digitalizar y producir contenido musical de jóvenes que buscan hacerse un nombre en el rubro.

