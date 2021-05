Janick Maceta, segunda finalista del Miss Universo 2021, decidió poner fin a su participación en los certámenes de belleza tras su brillante participación en representación de Perú.

En una entrevista para Perú 21, Janick Maceta dijo sentirse satisfecha con lo que logró todos estos años y que tiene en marcha nuevas metas.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr: que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren violencia sexual”, expresó.

La modelo dijo que dio lo mejor de ella en este concurso internacional y que lo importante era dejar en alto el nombre del país.

“He dado todo lo mejor de mí en ese escenario y he logrado hacer historia. Puse el alma, corazón y vida por mi Perú y seguiré trabajando por mi país”, explicó.





VIDEO RECOMENDADO:

Johanna San Miguel se quiebra tras despedir a Yaco Eskenazi de EEG