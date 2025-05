“América Hoy” difundió un informe sobre el pasado de Fabio Agostini y Nicola Porcella que involucra a una expareja del español y a una infidelidad que habría sido protagonizada por el “Novio de México”.

Esto inicio en el podcast de Nicola Porcella y Wendy Guevara, cuando Fabio Agostini fue un invitado especial y reveló el motivo de su distanciamiento con el exintegrante de “La Casa de los Famosos México”, con quien estuvo peleado por más de un año.

Dicho conflicto fue ocasionada por una expareja del modelo español.

“ Nos juntamos en el mismo camerino y me dice: ‘Fabio sabes que una vez me hice a tu ex’, que en ese momento tu novia ”, recordó Agostini. Agregó que tras confrontar a Porcella, este no negó la situación. “ Entonces yo voy al camerino (de Nicola) y le dije, me acaban de decir que estuviste con mi novia, ¿es verdad? ”, expresó.

Por su lado, Nicola admitió su error y dijo que el incidente ocurrió cuando inició la relación de Fabio y la joven.

“ Yo la cag... porque me habían dicho ‘Nicola, no cuentes nada’, porque hablando entre amigos, yo le conté cuando recién estaban saliendo ellos, para que sepan y no haya problemas ”, manifestó.

“ Si ese fue mi error, le pedí disculpas porque nos peleamos y discutimos, no nos hablamos como dos años, pero después hablamos y al final mira, ahora nos estamos riendo de eso ”, agregó Porcella.

Tras ello, Janet Barboza reveló la información que el mismo Fabio Agostini le contó respecto a esta anécdota.

“ Les voy a contar la versión de Fabio, él me contó en mi pódcast que Mayra (Goñi) le fue infiel con Nicola Porcella. Claro, ahora lo que yo entiendo es que a ninguno de los dos le conviene recordar algo que pasó hace tiempo ”, sostuvo.

Posteriormente, la conductora de televisión interpeló a Rafael Cardozo: “ Rafael Cardozo, tú sabes la sacada de vuelta que dice Flavio fue con Mayra. Apechuga Rafael ”.

Cardozo no dudó en apoyar el relato de Agostini: “ Si lo dice en su podcast con miles de personas viendo que pasó antes, yo se lo creo ”.

Ambos cuentan por qué se distanciaron.