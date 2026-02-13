En la última edición de América Hoy, Janet Barboza cuestionó a Laura Spoya por conducir de madrugada y, según señaló, no encontrarse en óptimas condiciones. La exmodelo sufrió un accidente vehicular en el distrito de Surco.

“Primero es su salud y bienestar, el que esté con vida. Esto se agradece. Sin embargo, vamos a hablar sobre el grado de responsabilidad, porque lo que tenemos es tolerancia 0. Si estás cansada ¿qué haces en una fiesta a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana y no pides un chofer de reemplazo?“, expresó la popular Rulitos.

Además, añadió: “Ella salió de su casa a las 4 de la mañana cansada, entonces aquí viene un grado de responsabilidad. Si no fuera ella, estoy segura que los medios estarían siendo bastantes duros con una persona que podría haber matado a alguien”.

No fue la primera vez

Barboza sostuvo que este no sería el primer incidente vehicular protagonizado por Spoya. Según indicó, en otra ocasión su camioneta habría impactado contra el vehículo de una señora.

“Yo desgraciadamente he visto imágenes de Laura Spoya que no es la primera vez, es la segunda vez que ella tiene un percance, un choque. Su camioneta choca a una señora, la forma que ella y sus compañeros tratan el tema, parece una niña festejando una hazaña. Aquí tenemos a una persona con un gran grado de irresponsabilidad”, concluyó.