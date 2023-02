Recientemente se viene circulando rumores sobre la separación de Janick Maceta y Andrés Wiese, debido a que varios usuarios notaron que la pareja dejó de seguirse por Instagram.

Como se recuerda, ambos confirmaron su relación frente a los medios en el 2022 y desde ahí, se han mostrado muy enamorados en los viajes que han realizado.

Tras la ola de especulaciones, la exjurado de ‘Yo Soy’ compartió algunas historias en su perfil de Instagram y en una de ellas mandó un fuerte mensaje que podría estar relacionado con lo que puede estar viviendo junto al reconocido actor: “ Don’t ignore your intuition. Prayer is your voice, intuition is God’s answer (Nunca ignores tu intuición, la oración es tu voz, la intuición es la respuesta de Dios) ”.

Este hecho aumentó los rumores que ahora vienen circulando con más fuerza. En los próximos días, se espera a que la pareja se pronuncie y salga al frente a aclarar lo que está sucediendo con su relación.

