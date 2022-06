La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, aclaró el tipo de relación que tiene con el actor de telenovelas, Jesús Neyra.

“Jesús es mi amigo y va a ser mi amigo siempre, lo que la gente quiera pensar o no, es algo que yo respeto. Yo lo he vuelto a ver, esta vez no me vieron, bueno yo siempre lo veo porque es parte de mi grupo de amigos que quiero mucho. Nos tenemos respeto y nos tenemos cariño. Gracias a Dios siempre he tenido una buena relación con mis exparejas”, declaró la expareja de Gino Assereto.

Jazmín Pinedo descartó la posibilidad de retomar su romance con Jesús Neyra y señaló que se llevan mejor como amigos.

“Imagínate, yo terminé con él hace 10 años y me estás preguntando si podría pasar algo con él ahora, solo somos amigos. Él ha hecho su vida y yo también. Todo bien”, manifestó Pinedo.

