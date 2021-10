La emoción embargó a Jazmín Pinedo que decidió publicar mediante imágenes en sus historias de Instagram los detalles de su celebración con la elegante joya que le regaló su club de fans.

Según explicó que por temas de seguridad a raíz de la pandemia del COVID-19 no pudo juntarse con sus seguidores para su cumpleaños, que fue el 19 de agosto, pero ahora le hicieron llegar esta cadena.

Luego de recibir el costoso obsequio, la expresentadora de televisión no dudó en dar las gracias.

“¡Qué tal regalo! No me lo esperaba, soy una afortunada de tener un club de fan tan leal que me acompaña en las buenas, malas y remalas. Les agradezco un montón por estar siempre conmigo. Son los mejores”, dijo Jazmín.

Asimismo, Pinedo lució la cadena de oro y recibió cientos de comentarios positivos en su red social por ser tan transparente con ellos.

“Eso me halaga. Ellos saben que en cualquier lado siempre me muestro como soy, sin caretas y siempre me ven que me supero en el lado profesional”, indicó.

Con este cariño y carisma que tiene Jazmín Pinedo con sus fans, se ha convertido en una de las influencer más importantes del país.

Además, ya superó los 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, motivo que la llena de alegría y por lo cual les agradece.