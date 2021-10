Magaly Medina se mostró indignada al escuchar a la mamá de Paula Manzanal amenaza a Jossmery Toledo en un video de redes sociales.

Recordemos que la mamá de la modelo, Ana Sarmiento, calificó a Jossmery como “tomba de quinta” y, además, le recomendó que se cuide.

“Ay, por favor. Esa Jossmery, esa tomba de quinta, esa es la verdad. Que se cuide porque de verdad yo me voy a poner más brava que mi hija. Paula sí es bien ‘lady’, yo no. A mí se me sale el rico San Juan de Lurigancho. Olvídense, yo soy de Zárate porque ahí nací”, declaró.

“La señora apareció en sus redes sociales para amenazar a la que sería su próxima víctima, Jossmery Toledo. Le habló de tú a tú (...) así que agárrate Jossmery, no vayas a un restaurante de San Isidro, quédate en tu casa”, comentó Magaly.

Luego continuo con: “uno puede nacer en San Juan, Zarate, Huacho, pero eso no nos hace lieras baratas, ubíquese, señora (...) cómo una mujer se va a rebajar a hacer un espectáculo, a intentar pegarle a una mujer por las cosas que dijo. Para ella, la violencia es una forma de poner en su sitio a las personas, no lo creo. Debemos de conservar la calma”.

