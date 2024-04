Jefferson Farfán y Roberto Guizasola dieron una entrevista para ‘Estás en Todas’ donde hablaron de su podcast ‘Enfocados’ y varios temas como su amistad con Paolo Guerrero.

La ‘Foquita’ decidió opinar sobre la situación de su amigo, quien se encuentra viviendo en Trujillo luego de firmar un contrato con el club César Vallejo.

“Nosotros, como sus mejores amigos, lo vemos bien, está contento, tranquilo, está pasando por un momento distinto. Nosotros hubiéramos querido que regrese a Alianza, pero lo apoyamos a donde vaya. Las decisiones que él toma son de él y en su vida amorosa, respetamos lo que él decida y no nos metemos ”, expresó Farfán en referencia a la relación de Guerrero con Ana Paula Consorte.

Por su lado, Guizasola afirmó que Paolo está contento. “Está súper feliz, con sus hijos, lo está acompañando en Trujillo y eso nos hace felices, sus hijos muy guapos, son angoras”, sostuvo el exfutbolista.

Jefferson Farfán no tendría problemas en saludar a Yahaira Plasencia

Jefferson Farfán dio una entrevista este sábado para ‘Estás en Todas’ y le preguntaron sobre su expareja Yahaira Plasencia, con quien tuvo una polémica relación años atrás.

Natalie Vértiz decidió consultarle a la ‘Foquita’ si no tendría problema en saludar a la cantante en caso se encuentre con ella en alguna ocasión.

“No tengo ningún problema, mi mamá siempre me enseñó la educación, siempre ‘hola y chau’, no tendría ningún problema”, expresó Jefferson Farfán.

