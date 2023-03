Jenko del Río y Paloma Fiuza tuvieron una romance bastante mediático. Hubieron varias especulaciones sobre su matrimonio y ruptura, debido a que muchos señalaban que el exchico reality habría agredido físicamente a la brasileña, pero esto fue desmentido tiempo después.

Recientemente, Jenko del Río estuvo de invitado en el podcast “COM FM”, conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, quienes le consultaron sobre su tan comentado pasado amoroso con la bailarina.

La ‘China’ fue la primera en tocar el tema de su pasada relación con Paloma Fiuza. “Jenko (del Río), ¿tú crees que Paloma Fiuza se casó contigo por los papeles?”, ante ello el excombatiente respondió: “ Un poco de todo, creo, porque nos casamos rápido. Fue una situación (problemas migratorios) en la cual teníamos que solucionar ”.

Asimismo, Mario Irivarren añadió que hubo un problema con los papeles legales de Paloma Fiuza y Jenko del Río asintió. “Entonces fue como una mezcla. Por un lado, por lo mismo que nos amamos, te voy a apoyar para poder solucionar este problema”, expresó Irivarren. Pero el deportista lo interrumpió rápidamente y negó que se hayan amado en ese entonces. “Nos queríamos. Todavía no la amaba”, acotó.

En el año 2015, Paloma Fiuza anunció el fin de su matrimonio con Jenko del Río en una emisión del programa ‘Combate’. “Están diciendo muchas cosas que no son. Están diciendo que yo denuncie a Jenko, que hubo una agresión (física) de por medio. Jamás me tocó, pero sí tuvimos una discusión”, manifestó la bailarina.

Además, añadió que tuvieron una acalorada conversación que puso fin a su romance. “Ya no estábamos bien desde hace un tiempo y con la discusión (la relación) ya no pudo más... Fue eso que hizo que yo me retirara de la casa”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO