Jenko del Río descartó subirse a un ring para boxear con Jim Maelo, ya que antes quiere verlo pelear con Andy V.

“ Primero que se suba al ring con Andy V, ahí veré qué tal boxea. Ahora, el ganador es el que escoge a sus retadores, no un retador va a venir a escoger. Lo conozco, lo he visto por ahí, nos hemos saludado cordialmente, pero nada más ”, declaró a Trome.

Por otro lado, el ganador del ‘Celebrity Combat 2’ comentó que Nikko Ponce ya le pagó la apuesta de mil dólares: “Se comunicó con mi profesor de jiu jitsu, que es también su socio, y me pagó”.

Jim Maelo señaló que desea enfrentarse en una pelea de boxeo con Jenko del Río. Según sus declaraciones, cuenta con experiencia previa en dicho deporte.

“Yo practico boxeo, incluso he hecho peleas amateurs, me gusta, por eso me gustaría retar a Jenko. Sabes que soy el verdadero, el ‘tumba la fiesta’ y sería bacán una pelea con él”, sostuvo.