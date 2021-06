Jessica Newton decidió quitarle la corona de reina a Maricielo Gamarra, quien se disculpó con la organización Miss Perú por haber asistido a una reunión social en pleno estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, la directora de la organización Miss Perú le respondió a un seguidor que le increpó porque no recogió la versión de Maricielo antes de “tomar una decisión tan drástica”.

“Prefiero enseñar a mis reinas a cumplir las normas y aceptar sus errores para aprender de ellos. Maricielo Gamarra no debió asistir a este lugar, así de claro. Que si fue a recoger a mi amiga, que si me grabaron de mala fe, que solo estaba parada, ¡las normas se deben cumplir y listo!”, señaló Jessica Newton en sus historias.

Asimismo, Newton aclaró que acepta las disculpas de Marcielo Gamarra; sin embargo, no será reintegrada como reina y no participará en el Miss Grand International 2021 representando a Perú.

“Yo siempre perdono, acepto las disculpas y trato de ser justa, pero ¡las reglas hay que cumplirlas! Maricielo Gamarra entregará la banda antes de su viaje a Los Ángeles donde permanecerá más de tres meses estudiando inglés”, precisó.

Jessica Newton aceptó disculpas de Maricielo Gamarra, pero no se quedará con la banda del Miss Perú. (Foto: Captura de Instagram)

Como se recuerda, Jessica Newton decidió retirarle la corona a Maricielo Gamarra luego de ver videos de la modelo en una reunión social en pleno estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

“Si una mujer de 25 años no sabe qué está bien o qué está mal y no ha escuchado que las normas de la organización y del país es que las reuniones sociales están prohibidas, esa mujer no merece ser un ejemplo nacional así que con mucha pena ella entregará su corona en los próximos días”, manifestó Newton en sus redes sociales.

