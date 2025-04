Joaquín Escobar recordó que cuando era parte del elenco de “Al Fondo Hay Sitio”, una actriz solía burlarse de su voz. Esta fuerte revelación la hizo durante el podcast “Confidencial”.

Cuando hablaba de su evolución profesional, Escobar comentó: “ No quiero ser polémico, pero cuando estaba en ‘Al fondo hay sitio’, había una actriz que a mí me fastidiaba muchísimo con mi voz ”.

A pesar de que no reveló la identidad de su colega, dijo que no venía desde una crítica constructiva: “ Me ponía mil apodos, pero no era desde la risa, sino era desde la burla y yo me olvidé de esos comentarios ”, agregó.

Varios años después, Joaquín Escobar se siente orgulloso de las oportunidades laborales que consigió gracias a su voz.

“Hace tres años me recordé que soy locutor comercial y creo que si me hubiera enfocado en esos comentarios, hoy en día no podría decir cosas de las que me siento orgulloso”, sostuvo.

Además, el intérprete nacional expresó que gracias a su talento como locutor, ha podido trabajar en el extranjero.

“Para México, estoy en constante actividad haciendo esto. Y si yo me hubiese enfocado en ese comentario desafortunado de la voz, pude haberme quedado ahí”, concluyó.