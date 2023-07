John Kelvin salió del Penal de Lurigancho con un look totalmente renovado, lo cual llamó la atención de muchas personas. En una entrevista con Trome, el cantante reveló por qué tomó la decisión de teñirse el cabello de dos colores.

Durante su reclusión, el intérprete nacional contó que sus menores hijos lo hicieron reflexionar, por ello decidió renovar no solo su interior, sino también su exterior.

“ Todos tenemos algo de bueno y malo. Conocí los dos mundos, en un momento estuve en el lado oscuro y en otro momento en el más claro. Por eso decidí tatuar mi cuerpo, tengo el lado izquierdo lleno de tatuajes y el derecho limpio ”, expresó.

El artista afirma estar arrepentido “de corazón”. “Dios tocó mi corazón y le dije: Padre, me equivoqué, perdóname, si crees que estar privado de mi libertad es lo correcto, lo asumo y cuando creas conveniente que vuelva a regresar para ver mis hijos, a mi madre y subir a los escenarios, será en tu momento y, mientras espero, no me desampares”, señaló.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)