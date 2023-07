John Kelvin decidió romper su silencio tras salir de prisión y señaló que se siente agradecido por la nueva oportunidad que le ha dado la vida y señaló que está feliz porque le han propuesto realizar su serie autobiográfica y hasta lanzar un libro que escribió hace algún tiempo.

“Sigo trabajando, agradecido por tanto amor, cariño y aceptación del público. La vida te da muchas oportunidades de reencontrarte contigo mismo y con la vida misma es los escenarios”, comenzó diciendo.

“Ha sido una sensación inexplicable cuando volví a subir a los escenarios, me puse a llorar. Siento que he vuelto a renacer”, agregó.

Por otra parte, el cumbiambero evitó referirse a Dalia Durán, a quien violentó física y psicológicamente, y por lo cual fue a prisión por más de un año. Incluso, hasta señaló que se encuentra soltero y sin compromiso.

“Estoy enamorado de mí, de mis hijos, de la vida y de la música. He hecho un libro y lo voy a sacar con cancionero (...) Por ahora no (tiene pareja) pero sí me daría la oportunidad de conocer alguien más adelante. Ahora, necesito un espacio conmigo mismo, es un proceso”, expresó para Trome.

John Kelvin sacará serie autobiográfica

Pese a la polémica por maltratar a su aún esposa, Dalia Durán, el cantante John Kelvin aseguró que tiene propuestas para realizar una serie sobre su vida.

“Tengo propuestas es para realizar mi serie y publicar mi libro. Eso es lo que tengo hasta el momento. Ya he hecho tres libros, el primero lo lanzaré dentro de poco. Hablará de forma general, no precisamente de mi vida, sino de todos los internos que han pasado por una experiencia similar, igual o peor que la mía”, enfatizó.

