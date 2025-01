Luego de varios meses del caso de agresión física cometido por John Kelvin en contra de Dalia Durán, ambos decidieron grabar juntos un video de TikTok donde bromean sobre este tipo de agresiones.

Al ritmo de un antiguo tema de Celia Cruz, Kelvin y Durán parodian la violencia de pareja, dejando atrás el drama familiar que vivieron el año pasado.

Dalia Durán tras agresión de John Kelvin: “Estuve a punto de morir, ahora sería mi velorio”

En el año 2021, narró en el programa de Magaly Medina, la pesadilla que vivió tras ser brutalmente agredida por John Kelvin.

Según contó, ella permitió al cantante de cumbia que ingrese nuevamente a su casa para que pase tiempo con sus hijos y, en ese momento, mostró una actitud pasiva, por lo que confió en él.

“No me esperaba semejante masacre. No me esperaba, de ninguna manera, todo lo que me hizo, si ahorita estoy sentada acá, es de milagro, ahorita sería mi velorio, estuve a punto de quedar muerta el día domingo”, sostuvo en ese entonces.

“Si ahorita estuviera muerta, porque era como me veía, qué hubiese sido de mis hijos. A él no le importa, porque en vez de su familia, al llegar a la comisaría, a acercarse a mí a decirme cómo me encontraba, cómo estaban mis hijos, buscando sus cosas personales de él, llevándole chompa, su celular”, agregó.